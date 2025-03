Ilgiornaleditalia.it - U.A.P. chiede chiarimenti al Presidente Fedriga sulle criticità dell’Accordo Collettivo Nazionale per le Farmacie

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

U.A.P.alper leemerso come fuori programma durante la Conferenza Stato-Regioni, per tutelare la salute degli italiani e il rispetto delle norme di legge In data odierna l’U.A.P. ha inviato al Pr