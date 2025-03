Ilnapolista.it - Tuttosport a pallettoni contro la Juventus: “c’è mancanza di juventinità all’interno della società”

La, dopo la sconfitta per 4-0l’Atalanta, sta vivendo ore di riflessione sul futuro del tecnico Thiago Motta. Ma, scrive, anche laha delle colpe.La crisinon è solo colpa di Motta: sotto accusa anche laIl quotidiano nell’edizione odierna:Il 4-0 subito in casa è uno schiaffone di proporzioni bibliche per la, non si riscontrava da 58 anni. Una debacle che ha scosso la coscienza del tifo, tanto quanto il silenzio assordantedirigenza. L’opinione pubblica si chiede come sia possibile l’assenza totale di una presa di posizionenel post-partita: una freddezza che si presta a a mille interpretazioni e che presta anche il fianco a chi potrebbe strumentalizzare quel distacco per evidenziare quanto Motta sia stato lasciato solo.