Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere su "Mare Fuori 5": cast, anticipazioni, episodi, quando esce e dove vedere i nuovi 12 episodi

Leggi su Amica.it

Difficile e magica in condizioni normali. Estremamente complicata dietro le sbarre di una prigione. Sopratquella di, in streaming e su Rai 2, idi “5”Finalmente l’attesa è finita.5 sta per arrivare con 12. Nuove storie, sempre ambientate nel carcere minorile: dopo le perplessità della scorsa stagione, in questa, promettono produttori e sceneggiatori, ci sarà un ritorno alle origini, con temi più sociali e meno da soap opera.Il debutto è per mercoledì 12 marzo su RaiPlay con i primi 6. Poi, il 26 marzo, sempre di mercoledì, iniziano a essere trasmessi – due per serata – in chiaro su Rai 2 alle 21.