Tutti pazzi per il Carnevale | in 4mila alla festa tra carri mascherati dolci e gadget in regalo

Oltrepersone hanno invaso l’altro ieri Novafeltria per la 64esima edizione del, organizzato dPro loco con il patrocinio del Comune.visitatori arrivati da tutta la Romagna e pure da Marche e Toscana. Quest’anno a dare il via al corteo il Re al ritmo dei tamburi dei professionisti di San Marino. Lungo corso Mazzini e in piazza Vittorio Emanuele II si è svolta la tradizionale sfilata con lancio diumi e, coinvolti i gruppi delle scuole elementari e materne e 80 figuranti del gruppo NovArt, che hanno presentato costumi fatti a mano, ispirati a tutte le festività. Sei iallegorici, realizzati dalle scuole elementari di Novafeltria e di Talamello, dall’istituto Tonino Guerra, dPro Loco e da gruppi di Santarcangelo e Rimini. L’evento è stato presentato da Raffaella e Federico Nanni.