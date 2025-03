Tutte le prossime serie tv di Star Wars in uscita | storia cast e tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

letv diincheOra ci sono piùTV diche mai. La Disney ha trasformatoin un innovativo franchise transmediale di libri, fumetti, videogiochi e una straordinaria gamma diTV Disney+. The Mandalorian è stato essenzialmente il programma di punta di Disney+, uscito come titolo di lancio del servizio di streaming nel 2019.Gli show televisivi sono ambientati in diversi momenti della linea temporale di. Il libro di Boba Fett e Ahsoka sono spin-off di The Mandalorian, ambientati circa cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi. Obi-Wan Kenobi e Andor sono ambientati entrambi durante i tempi bui dell’Impero Galattico, così come laanimata: The Bad Batch, uno spin-off di: The Clone