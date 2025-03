Sololaroma.it - Turpin per Athletic-Roma: dal 3-0 al Barcellona agli altri precedenti

Questi due mesi abbondanti di 2025 offrono tutte le premesse necessarie per vedere unaprotagonista in questo finale di stagione, in grado di giocarsi le proprie carte con qualunque avversario gli si pari davanti. In campionato si è magicamente riaccesa una lotta alla Champions, ora distante 6 punti, che faceva solo che ridere fino a poco tempo fa, ma l’obiettivo finale di Europa League resta lì, fisso nella mente dell’ambiente. Il prossimo ostacolo è unClub che, al San Mames, cerca la rimonta dopo il 2-1 incassato nella capitale, un risultato che lascia tutto ancora aperto.Squadra al lavoro nei rispettivi centri sportivi, ma nel frattempo la UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le sfide della competizioni. Nuovamente un arbitro francese per i giallorossi dopo Letexier nel ritorno contro il Porto (vittoria per 3-2), ma questa volta trattasi dell’esperto Clement, uno dei fischietti più apprezzati nel panorama europeo.