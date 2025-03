Ilfattoquotidiano.it - Turista ucciso da uno squalo a Marsa Alam, la moglie: “Nessun imprudenza. Le segnalazioni erano sbagliate, soccorsi inadeguati”

“Gianluca non è stato imprudente, non ha varcato alcuna soglia inibita, non ha sfidato il suo destino”. Parola delladi Gianluca Di Gioia attaccato eda unotigre a, nei pressi del resort egiziano dove alloggiavano. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ladelha ricostruito quei momenti facendo luce su dettagli legati soprattutto alla lentezza con cui isono intervenuti sul luogo dell’attacco.Innanzitutto, ha precisato la donna, lei e il marito stavano facendo snorkeling in una zona sicura, o almeno tracciata come tale perché “al di qua delle boe che indicano l’inizio delle acque più rischiose”.o li aveva avvertiti del pericolo. Quando ha visto che losi stava dirigendo verso il marito, la donna ha urlato all’uomo di allontanarsi, invocando “disperatamente aiuto”.