Ilgiorno.it - Turismo, nuove frontiere. Valchiavenna e Svizzera patto per la sostenibilità

Con Kick off ha preso il via il progetto Spluga Bianco. Si è ufficialmente aperto a Montespluga l’iniziativa di cooperazione transfrontaliera tra Italia eche, nei prossimi tre anni, vedrà coinvolta una rete di partner pubblici e privati con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e culturale dell’area alpina, promuovendo unsostenibile e rafforzando i legami tra le comunità dei due versanti. Il progetto Spluga Bianco è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-2021-2027. La giornata del 7 marzo ha rappresentato un momento di straordinaria importanza, segnando un doppio appuntamento: il Kick-Off ufficiale di Spluga Bianco e l’inaugurazione di Homeland Skialp Fest, il primo festival interamente dedicato allo scialpinismo e al freeride, in un luogo privo di impianti di risalita, che ha animato Montespluga dal 7 al 9 marzo, con esperienze outdoor.