Turchia | giocando sul gas russo l’equilibrista Erdogan si siede al tavolo dei grandi

Leggi su It.insideover.com

Lasta emergendo come un hub energetico chiave, un crocevia fondamentale per il gas naturale tra Oriente e Occidente. Al centro di questa posizione c’è il gas: mentre l’Europa riduce le importazioni dirette da Mosca a seguito della guerra in Ucraina e delle sanzioni, Ankara mira a farsi ponte tra la domanda europea e le forniture russe. Il presidente Vladimir Putin ha proposto di dirottare verso lail gas destinato all’UE dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022 , aprendo la strada a un potenziale “hub” del gassul territorio turco. Il governo di Ankara, pur essendo membro della NATO, ha deciso di non allinearsi alle sanzioni occidentali contro la Russia, motivando la scelta con la propria dipendenza energetica da Mosca . In questo contesto, laintravede un’opportunità per consolidare il proprio ruolo di snodo energetico, con implicazioni geopolitiche ed economiche di vasta portata.