Ilrestodelcarlino.it - Turbativa d’asta per un capannone. Assolto 64enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Era finito sotto accusa per laper l’acquisto di une post ritenuti diffamatori pubblicati su Facebook. Ieri in tribunale a Macerata l’uomo, undi Recanati, Luciano Baldassarri, è statoper il reato di turbata libertà degli incanti, mentre è stato condannato al pagamento di una multa di 400 euro per quello di diffamazione dal giudice Domenico Potetti. Il pm era Francesca D’Arienzo. L’uomo, che aveva sempre respinto le accuse, è difeso dall’avvocato Maurizio Ballarini. L’asta era stata fissata per il 21 aprile 2022. Nel corso dello svolgimento dell’asta, secondo l’accusa, uno dei due imprenditori sarebbe stato contattato da un amico che gli aveva mandato tramite Whatsapp screenshot del post pubblicato su Facebook dal sessantaquattrenne. I due imprenditori, alla fine, avevano rinunciato a partecipare all’asta.