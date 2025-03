Gravidanzaonline.it - Tumore del colon-retto in gravidanza: sintomi, diagnosi e trattamento

Nonostante ildelinsia una condizione non frequente, le previsioni riportate dal Journal of Gastrointestinal Oncology (JGO) suggeriscono che l’incidenza possa aumentare nei prossimi anni. A contribuire a questa evoluzione c’è sia l’aumento dell’incidenza di tumori nei giovani che il posticipare la ricerca di unadelin: quanto è raro?La rivista scientifica The Oncologist stima che l’incidenza deldelinsia di 1 caso su 1.000 gravidanze (0,002%). Questo studio aggiunge che, sebbene il carcinoma del(CRC) sia uno dei tre tumori più comuni nelle donne, è piuttosto raro durante una gestazione. Questa rarità costituisce una sfida sia per lache per il, anche per l’assenza di linee guida condivise che possano supportare la gestione di questa particolare condizione.