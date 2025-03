Juventusnews24.com - Tudor Juventus, contatto notturno dopo la sconfitta interna con l’Atalanta? Tutta la verità: ecco cosa è successo

Nelle scorse ore sono circolate diverse voci che riferivano di un possibile contatto tra Cristiano Giuntoli e Igor Tudor proprio nella notte tra domenica e lunedì dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport queste voci sono state smentite nelle scorse ore: la Juve va avanti con Thiago Motta almeno per ora, Tudor può rappresentare un nome gradito ma non per l'immediato presente.