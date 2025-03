Juventusnews24.com - Tudor Juventus, arriva la smentita: nessun contatto nelle ultime ore! La posizione del club bianconero. Rivelazione

Tudor Juventus, c'è la smentita sul tecnico ed ex Roma e la posizione del club bianconero

Nuovo allenatore alla Juve? Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione in casa Juventus – «Non ho notizie, non ti faccio un casting di 3-4 nomi, non avrebbe senso. Non c'è stato nessun tipo di contatto con Tudor ore, perché in questo momento non esiste proprio la volontà di fare questo da parte della Juventus. Dal 2020 al 2025, a cinque anni dall'ultimo Scudetto, sono stati commessi tantissimi errori ed ora la Juve deve fare riflessioni più profonde».