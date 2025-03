Juventusnews24.com - Tudor Juve, non tramonta questa idea per il post Thiago Motta: si può fare ma solo a una condizione. Ecco quale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, nonin caso di esonero di: si puòmaa una. Tutti gli aggiornamentiDopo la pesante sconfitta interna contro l’Atalanta in casaci si interroga sulla posizione di, la cui panchina scricchiola e potrebbe definitivamente cedere in caso di nuova debacle contro la Fiorentina.Tra le possibili soluzioni per il futuro c’è anche Igor. Il suo nome è in lista ma soltanto come parentesi a respiro corto: vale a dire da qui a fine stagione come traghettatore, senza garanzie per il futuro. Lo riporta Tuttosport.Leggi suntusnews24.com