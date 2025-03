Tu sei in finale terza finalista Grande Fratello l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena e annuncio importantissimo alnella puntata del 10 marzo. A 20 giorni dalla conclusione del reality show di Canale 5,ha ufficializzato la proclamazione della. Una gioia immensa per la concorrente, che ha potuto così raggiungere Lorenzo e Jessica, gli unici fino a quel momento sicuri del pass per l’ultimo appuntamento.Durante la serata del, il conduttore ha informato le gieffine coinvolte nel televoto che in realtà non erano in lizza per l’eliminazione. Da quei nomi sarebbe uscita lae così è stato. Punteggio fantastico per la concorrente che ha conquistato la finalissima.Leggi anche:, esposto del Codacons per la chiusura del programma: le presunte irregolarità, proclamata la: chi èAnalizzando le percentuali, la prima ad essere stata esclusa è stata Chiara.