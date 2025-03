Lanazione.it - Tsukamoto65: al Cinema La Compagnia l'uomo di ferro del cyberpunk giapponese

Firenze, 11 marzo 2025 – "La metamorfosi dell'immagine: questo è avvicinarsi alla verità". La mutazione dei corpi e il caos della psiche, l'alienazione urbana e l'irruzione violenta della tecnologia: è da sempre una distopia fragile e metallica ildi Shin'ya Tsukamoto; fragile come l'animo umano, metallica quanto gli oggetti che si mescolano con le carni dei personaggi. Tra Futurismo e Surrealismo, Jean Cocteau visto attraverso Cronenberg e letto da Burroughs e Ballard: sono solo alcune delle coordinate culturali per capire la poetica di uno dei registi più visionari e controversi emersi sulla scenadegli ultimi trent'anni. Maestro delin salsa nipponica, in occasione del sessantacinquesimo compleanno ilLaha deciso di dedicare dal 13 marzo un'ampia retrospettiva di nove appuntamenti al suo originalissimo percorso autoriale: dal body horror al noir, dal cappa e spada al dramma romantico ed erotico, il viaggio nella parabola artistica ed intellettuale di Tsukamoto non può prescindere dai motivi stilistici che caratterizzano la sua filmografia.