Laprimapagina.it - Trump sostiene Musk: “Comprerò una nuova Tesla” per difendere il fondatore contro le critiche politiche

Leggi su Laprimapagina.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato che acquisterà una “” per dimostrare il suo pieno sostegno a Elon, ile CEO della casa automobilistica.è anche uno dei principali finanziatori e consiglieri della campagna elettorale di. “Ai repubblicani, ai conservatori e a tutti i grandi americani, Elonsta ‘mettendo tutto in gioco’ per aiutare la nostra nazione e sta facendo un lavoro fantastico!”, ha dichiaratosulla sua piattaforma social, Truth.L’annuncio arriva a ridosso dal crollo delle azioni dia Wall Street, che hanno registrato una discesa del 15%, il ribasso più forte dal 2020. Inoltre, i dati provenienti dalla Cina hanno mostrato un calo significativo delle vendite dinel paese, con un dimezzamento delle vendite a febbraio.