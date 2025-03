Linkiesta.it - Trump risuscita l’europeismo, ma per l’Italia sarà più dura

In attesa di capire cosa voteranno domani sulla risoluzione di maggioranza, che «accoglie con favore il piano in 5 punti “Re-Arm Eu” proposto dalla presidente della Commissione il 4 marzo», questa mattina gli eurodeputati del Partito democratico dovranno fronteggiare il flash mob pacifista organizzato a Strasburgo da Giuseppe Conte con una cinquantina di parlamentari del Movimento 5 stelle, cui si uniranno esponenti di Alleanza Verdi-Sinistra (si parla di Ignazio Marino e Ilaria Salis) e magari, chissà, anche qualche indipendente eletto nel Pd, ma particolarmente sensibile al tema, come Marco Tarquinio o Cecilia Strada.Sempre che la stessa Elly Schlein non decida di passare per un saluto anche qui (nelle mie intenzioni sarebbe una battuta, ma non escludo si dimostri una profezia). Se a questo quadro straziante, per quanto riguarda l’opposizione, uniamo lo spettacolo d’arte varia offerto dal governo, con l’inabissamento di Giorgia Meloni, il balbettio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la propagandautinista di Matteo Salvini, abbiamo la misura della gravità della situazione.