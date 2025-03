Ilfattoquotidiano.it - Trump raddoppia al 50% i dazi su acciaio e alluminio dal Canada: “E farò chiudere il loro settore automotive”. I mercati temono la recessione

Continua l’escalation della guerra commerciale scatenata da Donald. Il presidente Usa, in risposta aidel 25% sull’elettricità venduta agli Usa imposti dall’Ontario, ha annunciato il raddoppio dal 25 al 50% della tariffa su tutto l’e l’in arrivo negli Stati Uniti dal. “Inoltre – ha avvertitosu Truth – ildeve immediatamente eliminare la sua tariffa su vari prodotti caseari, che è scandalosa e danneggia gli agricoltori americani”. Poi un crescendo di attacchi: “Se ilnon eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, isulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, faràdefinitivamente ildi produzione automobilistica in”. E l’avvertimento che “l’unica cosa sensata” per ilè diventare il “51esimo Stato americano”.