Quotidiano.net - Trump posta il video: piazza Black Lives Matter e il lungo murales a Washington vengono smantellati

Roma, 11 marzo 2025 - Presto ae il murale sulla strada, che copriva due isolati di 16th Street NW, non esisteranno più. Sono iniziati i lavori per cancellare l'opera simbolo delle proteste innescate dall'uccisione di George Floyd da parte della polizia. Tanti i filmati apparsi suoi social, chi a favore e chi contrario. Lo stesso presidente americano Donaldha condiviso sul proprio account social Truth, ritwittato dalla White House su X, ilche mostra i lavori avviati ieri per rimuovere il murale realizzato nel 2020 vicino alla Casa Bianca. A chiedere la rimozione era stato il deputato repubblicano della Georgia, Andrew Clyde, arrivato a minacciare il blocco dei fondi federali per lase l'opera non fosse stata cancellata e laribattezzata.