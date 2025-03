Trump parla e brucia miliardi in Borsa | i dazi fanno crollare i listini

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Se la giornata di lunedì può essere archiviata come il 'blu monday' di Donald, per le perdite accumulate sia a Wall Street sia in tutte le piazze europee, quella di martedì conferma un trend che può diventare preoccupante non solo per il presidente degli Stati Uniti ma per l'economia globale. Quando