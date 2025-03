Trump parla di dazi e le borse europee virano al ribasso Milano – 15% Stellantis giù di oltre il 6%

Ilfattoquotidiano.it - Trump parla di dazi e le borse europee virano al ribasso. Milano – 1,5%, Stellantis giù di oltre il 6%

Sembrava una giornata tranquilla sui mercati. Un rifiatare dopo la batosta di lunedì. Poi Donaldhato e ha annunciato il raddoppio deisu acciaio e alluminio del Canada per “distruggere” il settore dell’auto canadese. Immediatamente i listini hanno girato al. Leche sino a quel momento guadagnavano qualche decimale, sono ora di nuovo tutte in rosso. Francoforte va giù dell’1,4%, Parigi idem. Londra arretra dell’1,3%,dell’1,6%. Malissimo i titoli delle cause auto.affonda diil 6%, Volkswagen del 3%, Bmw – 2,8%, Mercedes – 2,5%. Ma a soffrire sono anche i costruttori americani che comunque hanno stabilimenti in Messico e Canada e filiere integrate con i due paesi. General Motors arretra diil 3%, Ford quasi del 4%. Si muove in controtendenza Tesla che però è reduce da un crollo del 16%.