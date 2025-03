Ilrestodelcarlino.it - Trump, opportunità per l'Europa

Il presidente degli Usa Donalde il suo aiutante Elon Musk stanno attuando in modo autoritario varie misure drastiche per tagliare secondo loro il deficit federale. Licenziano dipendenti pubblici fra cui scienziati, biologi, ricercatori nella sanità; avevano licenziato anche esperti nucleari, ma poi li hanno riassunti perché si sono accorti dell’errore. Forse licenzieranno anche esperti in armamenti o tecnologie varie. Chiudono agenzie federali “improduttive” come la U.S.A.I.D. (l’agenzia federale americana per lo sviluppo internazionale) che forniva aiuti all’estero in casi di calamità e simili. Probabilmente non daranno importanza alla produzione di vaccini perché il nuovo ministro della sanità è scettico su di essi. Per gli statunitensi si prospettano giorni tristi e bui. Però per l’questa è una riccache va colta.