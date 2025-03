Ilfattoquotidiano.it - Trump fa il signore con la Ue sua vassalla, ma almeno così il sangue smetterà di scorrere

di Stefano BrigantiE’ davvero difficile trovare un orizzonte fermo sul conflitto russo ucraino. Quello che era vero tre mesi fa oggi è completamente cambiato. Le dichiarazioni si affastellano e cambiano in continuazione. Proposte nascono e muoiono nel giro di una settimana. Affermazioni che, con la loro granitica fermezza, hanno guidato tre anni di guerra si sono dissolte nel giro di tre mesi.Oggi la parola pace, prima impronunciabile, rimbalza tra le due sponde dell’Atlantico dove ognuno ha la sua modalità di dichiararla. E queste modalità sono diametralmente opposte. Una pace segue la fine di una guerra e una guerra finisce in due modi: con un accordo negoziale tra due parti ancora belligeranti o con la dichiarazione di resa di uno dei due avversari e trattato non negoziato. Fino a tre mesi fa esisteva solo quello dove si doveva armare ad oltranza Kiev e la dichiarazione di resa doveva arrivare dalla Federazione Russa.