Trump compra una Tesla e si mette in posa davanti alla Casa Bianca | la foto insieme a Musk dopo il crollo in Borsa

«Acquisterò una nuova», aveva promesso Donaldall’indomani delindellaautomobilistica del fedelissimo Elon. Detto, fatto. A poche ore dall’annuncio pubblicato sui social, il presidente americano ha chiamato a sé tutta la stampa per farsigrafare con unaModel S color rosso fuoco parcheggiata proprio all’ingresso della. «È un grande prodotto», ha dettoai giornalisti presenti, descrivendo poi Eloncome «un grande americano», che «stando in gioco tutto» per aiutare il Paese anche se «viene trattato ingiustamente».Tutti i guai diLe parole al miele diper il miliardario americano, diventato il suo più stretto alleato politico, arrivano all’indomani del «lunedì nero» di Wall Street. Il titolo diha visto il proprio valore crollare del 15%, il calo più significativo dai tempi del Covid, principalmente per tre motivi.