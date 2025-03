Quotidiano.net - Trump annuncia l'acquisto di una nuova Tesla per sostenere Elon Musk

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha affermato oggi che acquisterà una "" per dimostrare il suo sostegno al principale donatore e consigliere della campagna elettorale, l'amministratore delegato della stessa casa automobilistica,. "Ai repubblicani, ai conservatori e a tutti i grandi americani,sta 'mettendo tutto in gioco' per aiutare la nostra nazione e sta facendo un LAVORO FANTASTICO!", ha scrittosulla sua piattaforma Truth Social poco dopo la mezzanotte di martedì (le 5:00 in Italia). "Ma i lunatici della sinistra radicale, come spesso accade, stanno cercando di boicottare illegalmente e collusivamente la, una delle più grandi case automobilistiche del mondo e la 'creatura' di, per attaccare e danneggiaree tutto ciò che rappresenta", ha aggiunto.