Trump ammette il rischio recessione Wall Street sente l’odore del sangue e va in rosso

Il presidente statunitense Donaldin un’intervista non esclude ladele scatena le vendite in Borsa. Nella seduta di scambi di lunedì 10 marzo il Dow Jones ha lasciato sul campo il 2,08%, l’S&P 500 ha perso il 2,70% e il Nasdaq ha visto erodersi il 4,00% della capitalizzazione. È l’ennesimo risultato da “profondo” innescatosi dalla seconda metà di febbraio, in cuirecita la parte del minaccioso sottomarino. Non si registrava un avvio di presidenza così pesante per i corsi azionari dal 2009, anno in cui però ancora imperversava la crisi finanziaria. Prima di allora bisogna tornare a George W. Bush nel 2001, quando S&P500 e Nasdaq fecero peggio di oggi. Al 10 marzo 2025 il tabellone, infatti, segna -2,6% del Dow Jones, -5,6% S&P500 e -10,5% Nasdaq.