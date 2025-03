Lapresse.it - Trump, Amazon Prime trasmette il reality che l’ha risollevato dal fallimento

‘The Apprentice’, ilshow su Donald, andrà in onda suVideo di. Lesette stagioni dello show saranno disponibili sulla piattaforma di streaming. In uscita nel 2004, ‘The Apprentice” e lo spin-off “Celebrity Apprentice”, hanno spintoverso la celebrità nazionale dopo una serie di fallimenti e cattivi affari negli anni ’90 che avevano frantumato il suo impero immobiliare con sede a New York. La serie, pensata per mostrare l’acume imprenditoriale di, è stata un grande successo e il nome diè diventato un marchio globale che ha contribuito a lanciare la sua carriera politica.ha espresso entusiasmo per la notizia su Truth Social e sulla stessa piattaforma.“Non vedo l’ora di guardare questo spettacolo io stesso: ricordi così belli e così divertente, ma soprattutto, è stata un’esperienza di apprendimento per tutti noi” ha dettonel comunicato di