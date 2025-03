Trump al Canada | chiuderò industria auto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.58 "Se ilnon eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, i dazi sullein arrivo negli Stati Uniti, il che, in sostanza, farà chiudere definitivamente il settore di produzionemobilistica in". E' l'avvertimento lanciato dal presidente Usasu Truth annunciando intanto un aumento "al 50%" dei dazi su acciaio e alluminio importati dal,già da domani.insiste: "L'unica cosa sensata per ilè diventare il 51° Stato Usa.E così le tariffe sparirebbero".