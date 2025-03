Puntomagazine.it - Trump Acquista una Tesla per sostenere Elon Musk e contrastare il boicottaggio

unaper esprimere il suo sostegno ailpolitico della casa automobilistica.Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato oggi l’intenzione dire una “nuova” come segno di sostegno nei confronti di, il CEO della casa automobilistica e uno dei principali donatori e consiglieri della sua campagna elettorale. L’annuncio è stato dato dasulla sua piattaforma Truth Social, poco dopo la mezzanotte di martedì (ora locale), in un post che ha attirato l’attenzione per la sua forte critica alla sinistra radicale e al presuntodella.“sta mettendo tutto in gioco per aiutare la nostra nazione e sta facendo un LAVORO FANTASTICO!”, ha dichiarato. Il presidente ha poi attaccato coloro che, secondo lui, stanno cercando di danneggiarea causa delle sue scelte politiche, con un riferimento esplicito ai “lunatici della sinistra radicale” che, a suo avviso, stanno cercando di “boicottare illegalmente e collusivamente” l’azienda.