Abruzzo24ore.tv - Truffa shock: finto ispettore di polizia ruba 47mila euro a una donna

Chieti - Una cinquantenne di Chieti perde oltredopo essere stata ingannata da untore che si è spacciato per undi, convincendola a trasferire i suoi risparmi su un conto "sicuro". Unacinquantenne residente a Chieti è stata vittima di una sofisticatatelefonica che le è costata oltre 47.000. Il raggiro è iniziato con una chiamata da parte di un individuo che si è presentato come un operatore di una agenzia bancaria locale, informandola di sospetti tentativi di movimentazione sul suo conto corrente. L'interlocutore ha consigliato alladi recarsi in filiale per mettere al sicuro i propri fondi su un "deposito amministrativo". Poco dopo, la vittima ha ricevuto una seconda telefonata, apparentemente proveniente dal numero fisso della questura di Chieti, grazie a tecniche di spoofing che permettono di falsificare l'identificativo del chiamante.