Truffa al Ssn a Napoli Gratteri | Accordi illeciti tra pompe funebri e medici compiacenti

I Carabinieri dei Nas hanno effettuato 67 arresti per presuntitra 33 società die 5dell’Asl1 per velocizzare l’iter delle cremazioni. “Un’associazione a delinquere responsabile di centinaia di capi d’imputazione. Certificati di morti o necessari per le cremazioni rilasciati senza nemmeno vedere i cadaveri e apponendo firme false dei parenti”. Queste le parole del Procuratore della Repubblica Nicolanel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina presso la Procura di