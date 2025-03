Truffa al Sistema Sanitario Nazionale mazzette per certificati di morte e per DNA

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCinquanta euro per il certificato dinaturale e settanta per il test del DNA in caso di cremazione: è questo il tariffario della nuova frontiera del business del “caro estinto”, che oggi ha portato all’arresto, tra carcere e domiciliari, di 67 persone. Tra i destinatari delle misure cautelari anche cinque dirigenti medici (per intascavano i soldi delle imprese funebri) e diversi impiegati dell’Asl Napoli 1 Centro, oltre a impiegati comunali dell’ufficio di stato civile e una trentina di imprenditori delle pompe funebri (due dei quali nel frattempo deceduti) insieme con diversi intermediari.L’inchiesta – che in due anni ha documentato, anche in video, 300 episodi – è stata illustrata nel corso una conferenza stampa a cui hanno preso parte il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Sergio Amato.