Quotidiano.net - "Truffa ai danni dello Stato". Nuova indagine a carico di Toti

L’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e l’ex governatore ligure Giovanni(nella foto) sono indagati perai. La vicenda riguarderebbe un contratto, prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici a Davide Marselli gestore di uno stabilimento balneare di Ameglia che Giampedrone efrequentano, secondo l’accusa, gratuitamente. Il fascicolo eraaperto a Spezia in concomitanza con l’inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l’allora presidente della Regione per corruzione. Secondo la procura spezzina Marselli non ha mai svolto i compiti per i quali eraassunto. Nelle scorse settimane il faldone ètrasmesso a Genova ed è finito sulla scrivania del pm Andrea Ranalli. La pm Elisa Loris aveva acquisito diversa documentazione e fatto sentire dirigenti e funzionari regionali.