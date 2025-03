Ferraratoday.it - Trovato un cadavere nel canale, si tratta dell'uomo scomparso da un giorno

Leggi su Ferraratoday.it

E’ finita in tragedia la vicenda di Franco Musacchi. Il 67ennelunedì pomeriggio, intorno alle 14, è infatti stato rimorto martedì, in tarda mattinata.Iscriviti alWhatsApp di FerraraTodayA darne notizia i carabinieri che hanno specificato come il corpo si stato.