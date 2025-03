Dayitalianews.com - Trovato morto Wheesung, la star K-pop aveva solo 43 anni

Choi Whee-sung, famoso con il nome d’arte, tra i grandi protagonisti della musica pop sudcoreana, è statonella sua casa di Seul, capitale della Corea del Sud, nella serata di ieri, lunedì 10 marzo. Ladel K-pop43. L’annuncio del ritrovamento del cadavere è stato dato dalla polizia, come riferisce la stampa locale. La causa della morte non è ancora stata determinata, anche se l’ipotesi più probabile sembra il suicidio. Il cantante pare avesse passato gli ultimidella sua carriera afflitto da una depressione. La polizia di Seul ha dichiarato che è passato diverso tempo prima che il suo corpo venisse scoperto e che non c’erano segni di violenza. Le indagini sono in corso per stabilire la causa del decesso.La dichiarazione dell’agenzia del cantanteL’agenzia del cantante, Tajoy Entertainment, ha rilasciato una dichiarazione per esprimere “profondo dolore” per la prematura scomparsa.