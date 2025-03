Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in un canale l’uomo scomparso nel Ferrarese

Ferrara, 11 marzo 2025 - E' stato risenza vita il 67enne residente a Gambulaga di Portomaggiore, nel. Era sparito dal pomeriggio di lunedì, facendo perdere completamente le proprie tracce. L'uomo che era uscito di casa alle 14, a bordo di una Fiat Panda, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Ferrara, è stato rinvenuto immerso in unche costeggia i lidi ferraresi di Ostellato, a cinque chilometri di distanza dal cimitero dove aveva abbandonato l'auto. Sono ancora al vaglio le cause del suo decesso, ma non si esclude il gesto volontario.