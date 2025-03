Ilfattoquotidiano.it - Trovata morta la 21enne star del mondo hard Juli Luxie: nell’appartamento schizzi di sangue e bombole di gas esilarante

L’hannoaccanto alla porta d’ingresso della sua casa nell’Essonne, nel Nord della Francia. Così le forze dell’ordine hanno rinvenuto il cadavere didel. A dare l’allarme i genitori, dopo due settimane di mancati contatti con la ragazza. Il papà ha chiamato la polizia preoccupato per la depressione della figlia.Nota neldell’intrattenimentocomee Diablotine, aveva 40.000 follower su Instagram e ancora di più su OnlyFans. In casa sono stati trovatididi gas. L’autopsia verrà effettuata nei prossimi giorni. Molti fan hanno scritto messaggi social per fare capire che – secondo la loro interpretazione – il periodo che stava passando lanon era semplice: “Ho il massimo rispetto per lei, le auguro di trovare finalmente la pace.