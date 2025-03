Dayitalianews.com - Trova una borsa con all’interno mille euro nel mastello dell’indifferenziata; operatore ecologico li consegna alla Polizia Locale. Si cerca il proprietario. Il fatto ad Aprilia

Incredibile scoperta di undurante il turno di raccolta: indagini in corso per rintracciare ilUna giornata di lavoro come tante si è trasformata in un episodio fuori dal comune per undi, che nel corso della raccolta porta a porta hauna scoperta sorprendente.di unhato unacontenentein contanti. Il gesto dell’uomo, che ha immediatamenteto la somma, ha suscitato grande ammirazione.L’incredibile rimento durante la raccolta rifiutiCome riportato dai colleghi dinews.it, il rimento è avvenuto nel fine settimana nella zona di Fossignano, una frazione a nord della città. L’, dipendente della Progetto Ambiente, era impegnato nelle consuete operazioni di raccolta dei rifiuti quando, svuotando unnel mezzo di servizio, ha notato un oggetto insolito tra i rifiuti.