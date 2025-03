Ilgiorno.it - Trilogia europea di Von Trier senza censure

"Ne “L’elemento del crimine“ il motivo dell’ipnosi è un puro postulato, un’illusione, una finzione (make-believe). In Epidemic, l’ipnosi si esprime realmente, in modo documentaristico e organico. E infine, in Europa, film ancora non scritto all’epoca, l’idea era di ipnotizzare lo spettatore". Così Lars Von, uno dei registi più discussi e divisivi degli ultimi quarant’anni di Cinema, ha raccontato la, che Fondazione Brescia Musei propone al cinema Nuovo Eden, in versione restaurata etagli di censura. In programma, in versione originale sottotitolata in italiano, i suoi primi film: L’elemento del crimine, 1984, in cartellone l’11 marzo alle ore 21; Epidemic, 1987 al Nuovo Eden martedì 18 alle 21; ed Europa, 1991, sempre alle 21, mercoledì 26 marzo. È il 1984 quando l’allora giovane regista fa il suo esordio al Festival di Cannes con L’elemento del crimine, un noir cupo in cui niente sta al suo posto, un film che sembra mille miglia lontano da quel manifesto Dogma che Vonfirmerà nel 1995.