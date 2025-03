Calciomercato.it - “Tribuna e rescissione del contratto”: succede durante Inter-Feyenoord

I nerazzurri stanno vincendo contro gli olandese, ma i tifosi contestano uno dei giocatori di Inzaghi: la richiesta è chiaraDopo il 2-0 dell’andata, l’ha approcciato nel migliore dei modi il ritorno contro il. La rete di Thuram ha di fatto chiuso i conti per i nerazzurri che vedono ora i quarti sempre più vicini, nonostante il pareggio di Moder su rigore.“del”:(LaPresse) – Calciomercato.itIl traguardo è lontano soltanto quarantacinque minuti ancora e basterà non prendere altri due gol per essere certi di tagliarlo. Questo però non basta ai tifosi della Beneamata che sui social trovano il pretesto per contestare uno dei calciatori in campo. Si tratta di Taremi, preferito da Inzaghi a Lautaro Martinez anche perché domenica sera c’è un altro scontro importantissimo contro l’Atalanta.