Vanityfair.it - Treviso, diecimila euro di risarcimento perché il tradimento è noto ai colleghi: il gossip diventa «danno alla reputazione»

Leggi su Vanityfair.it

Arriva uneconomico per l'infedeltà coniugale in un caso di separazione. Un uomo è stato condannato a risarcire l’ex moglie per l’umiliazione pubblica subita a causa del