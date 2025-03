Internews24.com - Trevisani rivela: «Scudetto? L’Inter deve fare un mezzo miracolo, ecco perché»

di Redazione, il giornalista ha parlato della lottae ha sottolineato come il calendario ricco di impegni delinciderà sulla corsa al titoloNel corso dell’ultima puntata di Fontana di Trevi, Riccardoha parlato della lottache ormai coinvolge Napoli, Inter e Atalanta. Di seguito, le sue dichiarazioni.LE PAROLE DI– «Questa calendarizzazione va considerata. Il Napoli con la Fiorentina ha fatto 35’ super ed è affamato. Io credo che il Napoli vincerà almeno 8 gare su 10 eunper tenere il passo. Ci sono tantissime partite per. Il Napoli, pur con un punto di svantaggio, è la squadra favorita. Vedo meglio Lukaku e se continua così non so se Neres torni titolare al posto di Raspadori. L’Emiliano ha fatto 3 gol nelle ultime partite, Raspadori fa sempre gol pesanti».