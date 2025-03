Juventusnews24.com - Trevisani difende Thiago Motta: «Ogni anno la stessa storia alla Juve. Mandando via anche lui non si costruisce niente»

di RedazionentusNews24: «lo via non si». Il commento del telecronista sul tecnico dellantusA Cronache di Spogliatoio, Riccardoha parlato della situazione in casa. Le parole su– «Secondo me uno che viene preso per cambiare la squadra, cambia gioco, diminuisce il monte ingaggi, deve avere tempo per farlo. Mandarlo via, non. Volete fare une via? Fatelo, tanto laè cinque anni che non lotta per vincere il campionato. Cinque. Continuiamo così. Laè la squadra meno battuta del campionato, due sconfitte su 28 partite. Ci sarà però un qualcosa che conta nei numeri di questo campionato o no? Era miglior difesa del campionato, è la squadra meno battuta. A me francamente non pare una squadra che crollacinque minuti.