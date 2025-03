Salernotoday.it - Treni storici: l'appuntamento da Napoli a Contursi Terme

Leggi su Salernotoday.it

Nuovi imperdibili appuntamenti per gli appassionati dei. In partenza, infatti, la Locomotiva elettrica daCentrale a. Complessivamente, quest’anno, saranno 65 le corse in calendario, per un totale di oltre 12mila posti disponibili a bordo. L'iniziativa è.