Ilgiorno.it - Tremezzina, i lavori sono ripartiti. Resta il nodo del recupero scarti

Leggi su Ilgiorno.it

Promessa mantenuta per il ministro Matteo Salvini che nelle scorse settimane si era impegnato a far ripartire il cantiere della Variante della, fermo da mesi per il contenzioso aperto tra Anas e la consorzio d’imprese che si è aggiudicato i. "Iper la Variante allaufficialmente ripresi, grazie all’intervento del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini - recita una nota diffusa dal Ministero dei Trasporti - L’opera, attesa da anni, ha un valore strategico fondamentale per il territorio, migliorando la viabilità lungo la sponda occidentale del Lago di Como, un’area ad alta densità abitativa e a forte vocazione turistica". Nelle ultime settimane non è ripreso solo lo scavo della galleria Comacina dal lato di Colonno, come si legge nel rapporto diffuso da Roma.