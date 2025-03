Liberoquotidiano.it - "Tregua mai così vicina", "Dopo l'attacco di stanotte...": tam tam da Gedda, ecco perché può saltare tutto

"Mentre arrivo a, in Arabia Saudita, il cessate il fuoco nella guerra che la Federazione Russa ha scatenato contro il mio Paese, durata tre anni, non mi è mai sembrato più vicino". Lo scrive in un intervento sul Guardian il capo negoziatore ucraino nei colloqui di, Andriy Yermak. "Un cessate il fuoco in Ucraina non avverrà solo attraverso gesti diplomatici. Una serie di condizioni sono cruciali in anticipo per garantire che la pace, quando arriverà, sia duratura. Ciò include esercitare pressioni politiche e finanziarie sulla Russia per aumentare il costo di un conflitto rinnovato. Un'Europa più forte, più sicura e più resiliente, militarmente, politicamente ed economicamente, è il nostro obiettivo comune", aggiunge Yermak, uno dei principali collaboratori del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.