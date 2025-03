Secoloditalia.it - Trattato di Osimo, 50 anni dopo. FdI: una ferita ancora aperta per l’Italia

«Parlare deldiè fondamentale per ricordare, analizzare, comprendere e portare in ogni angolo d’Italia lo scempio ai ddella popolazione giuliano dalmata, unapere per Trieste». Così il deputato di Fratelli d’Italia, Nicole Matteoni, nel corso del convegno ‘1975-2025 a cinquant’daldi’ tenutosi questa mattina nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.“Solo il MSI mantenne una linea coerente”«La vicenda diportò a profonde lacerazioni nelle sezioni locali dei partiti tradizionali, in quel momento in contrapposizione con le linee politiche tenute a livello centrale. Solo il MSI mantenne una linea coerente da Roma a Trieste contro la stipula, mentre tutti gli altri partiti a livello locale registrarono delle spaccature con voti di astensione o contrari ade dichiarazioni di dimissioni dei rappresentanti eletti.