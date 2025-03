Romadailynews.it - Trasporto aereo: Rocca, aeroporto Fiumicino eccellenza del nostro territorio

L’Leonardo Da Vinci diconfermato come miglior scalo d’Europa per l’ottavo anno consecutivoIl presidente della Regione Lazio, Francesco, ha annunciato che l’intercontinentale Leonardo Da Vinci disi è confermato come una grandedel, premiato come miglior scalo d’Europa 2024 per l’ottavo anno consecutivo. Questo riconoscimento è giunto tra 119 aeroporti europei, dimostrando il successo del modello innovativo e accogliente che l’rappresenta.ha elogiato Aeroporti di Roma e tutti gli operatori aeroportuali per il loro impegno e professionalità nel mantenere gli elevati standard premiati. (RED)