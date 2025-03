Ilrestodelcarlino.it - Transizione climatica. La sfida globale prosegue. Banche e Pmi a confronto

Affrontare il cambiamento climatico è unache riguarda tutti, anche il sistema bancario e quello delle piccole e medie imprese, la spina dorsale manifatturiera del Paese. Di questo si parlerà oggi nella Sala dei Cento di Intesa Sanpaolo in via Farini 22, in occasione del convegno ‘: una dialogo trae Pmi per creare opportunità’, organizzato dall’Università di Bologna, Dipartimento delle Arti, e dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, guidata da Alessandra Florio. Ilverterà su come lepossano supportare le piccole e medie imprese nella valutazione dei rischi climatici e nel perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione. L’incontro ha come obiettivo la sinergia tra tutti gli attori di questacruciale: accademia, settore bancario, imprese e professionisti che, con competenze diverse ma complementari, assicurano il perseguimento del successo sostenibile delle imprese e degli interessi di tutti gli stakeholders.